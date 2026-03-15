Reportan choque en el ferrocarril de los Valles del Tuy este 15 de marzo: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 15 de marzo, se registró un grave accidente ferroviario en la estación Simón Bolívar de La Rinconada, Caracas.

De acuerdo con información extraoficial, un tren perteneciente al sistema Ezequiel Zamora, que conecta con los Valles del Tuy, se habría estrellado contra una de las paredes de la infraestructura aproximadamente a la 1:55 de la tarde.

A través de las redes sociales, usuarios que se encontraban en el lugar comenzaron a circular videos y fotografías que muestran el impacto de la unidad. En las imágenes se observa el daño estructural en el tren y la confusión de los pasajeros que intentaban abandonar el andén tras el fuerte choque.

Reportes preliminares

Los primeros datos que llegan desde el sitio indican que el impacto causó heridas a varios pasajeros que se encontraban a bordo, incluyendo al conductor.

No obstante, la información aún no ha sido corroborada por los organismos de seguridad. En la zona se desplegaron diversas unidades de Bomberos y Protección Civil.

El acceso a la estación se encuentra restringido mientras se realizan las labores de evacuación y revisión técnica.

La noticia continua en desarrollo...

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube