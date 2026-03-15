Siniestro vial en Guarenas-Guatire deja tres fallecidos: hay un herido

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Tres personas murieron y una mujer resultó herida de gravedad durante un accidente de tránsito.

El hecho sucedió cerca de las 8:00 p.m. en la avenida Intercomunal Guarenas-Guatire, específicamente a la altura del sector Flamingo, la noche del pasado sábado.

¿Qué ocurrió?

Según el reporte de Noticias Guatire - Guarenas, un vehículo Honda Accord de color plata arrolló a un peatón que intentaba cruzar la vía y luego chocó violentamente contra una estructura de concreto. El fuerte impacto provocó que casi todos los involucrados fallecieran de forma instantánea en el sitio del suceso.

Balance de víctimas

En el lugar perdió la vida el conductor del carro, identificado como Raúl José Padilla Rengifo, de 38 años. También fallecieron un acompañante, cuya identidad todavía se desconoce, y el peatón que fue arrollado por el vehículo.

Del choque resultó lesionada Yorgelis Daniela Aguirre Duarte, de 26 años, quien viajaba como pasajera en el sedán. Equipos de rescate la trasladaron de emergencia a un centro de salud cercano para recibir atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

Otros detalles del siniestro

Las primeras investigaciones, dirigidas por el inspector jefe Carlos Almazar, indican que el exceso de velocidad y la imprudencia del peatón fueron los factores principales de la tragedia.

Las autoridades de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encargaron de levantar el informe del caso.

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