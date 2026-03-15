Incautan embarcación con más de media tonelada de drogas en Falcón: detienen a cuatro hombres infraganti

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Este sábado, efectivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) incautaron en el estado Falcón una embarcación con más de media tonelada de drogas a bordo.

A través de sus canales oficiales, la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA) y el ministerio de Interior, Justicia y Paz, revelaron detalles del procedimiento policial y los detenidos durante el mismo.

Embarcación con más de media tonelada de drogas

De acuerdo con la información proporcionada, los funcionarios de la PNB incautaron un total de 583 kilos de droga tipo marihuana distribuidos en mil 122 envoltorios.

Asimismo, indica que también lograron decomisar una embarcación tipo peñero, dos motores fuera de borda, uno de 75 Hp y otro de 40 Hp, al menos cuatro teléfonos celulares y un dispositivo de GPS.

Detenidos infraganti

Durante el procedimiento antidrogas, los efectivos policiales lograron la captura de cuatro hombres infraganti que estaban a bordo de la embarcación.

Adicionalmente, decomisaron un total de 180 litros de combustible, distribuidos en 8 bidones de 60 litros cada uno. Finalmente, la información señala que el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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