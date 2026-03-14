Colisión entre autobús y vehículo cobra la vida de una funcionaria de la PNB: estaba embarazada

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Una oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que además se encontraba en su segundo mes de embarazo, perdió la vida tras un fuerte choque en la carretera.

La víctima fue identificada como Lexamar Ivonny García, de 31 años, quien viajaba como acompañante en un automóvil particular marca Mitsubishi, informó Noticias de Barinas.

El trágico suceso ocurrió en la vía que une a El Tigre con Ciudad Bolívar, específicamente a la altura del kilómetro 50, cerca del sector Morón, en el municipio Independencia.

¿Qué ocurrió en el accidente?

De acuerdo con los detalles proporcionados por el medio, el vehículo presentaba fallas mecánicas y circulaba a muy baja velocidad cuando fue impactado violentamente por la parte trasera por un autobús de transporte público.

En el automóvil Mitsubishi también viajaba Simón Bracho, de 32 años y compañero de la PNB, quien conducía el vehículo al momento de la colisión. A pesar del fuerte impacto que destrozó parte de la unidad, Bracho resultó ileso.

Por su parte, el conductor del autobús fue identificado como Luis Sánchez, de 31 años.

Dentro de la unidad de transporte público viajaban una mujer de 26 años y dos niños pequeños, de uno y cinco años de edad. Tras el accidente, todos fueron revisados por paramédicos en el lugar, quienes confirmaron que ninguno presentaba heridas o lesiones físicas tras el golpe.

Respuesta de las autoridades

Al sitio llegaron comisiones de los Bomberos de Anzoátegui y patrullas de la policía estatal para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de la funcionaria fallecida fue llevado a la morgue del Hospital Universitario Ruiz y Páez para los procedimientos legales.

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