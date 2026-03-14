Delincuentes perfeccionan sus métodos para cometer estafas: así utilizan la inteligencia artificial para engañar a sus víctimas en WhatsApp

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Las estafas digitales por medio de la inteligencia artificial han permitido a los delincuentes perfeccionar el robo de identidad en el Buró de Crédito, situación que ha puesto en alerta a la entidad, debido a la dificultad para identificar el fraude.

Expertos en finanzas de EEUU alertaron que los fraudes apoyados en inteligencia artificial han aumentado y que los delincuentes utilizan tecnología avanzada para aprovecharse del miedo, la preocupación y la urgencia emocional de las personas, con el objetivo de obtener datos personales y cometer delitos financieros.

El uso indebido de esta tecnología está permitiendo estafas más creíbles, personalizadas y difíciles de identificar, lo que representa una amenaza directa para la seguridad financiera de los usuarios, reseñó El Mañana.

Así operan los estafadores con la IA en Whatsapp

De acuerdo con el Buró de Crédito, el robo de identidad ya no se limita a correos electrónicos mal escritos o llamadas sospechosas. Ahora, los delincuentes emplean modelos de lenguaje, análisis de datos y herramientas de clonación de voz para diseñar engaños que parecen reales.

La diferencia ya no está en la cantidad de intentos, sino en la precisión con la que se dirigen a cada víctima.

Uno de los principales riesgos es la capacidad de la inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información pública y semipública. Redes sociales, filtraciones de datos, registros comerciales y hábitos de consumo son utilizados para crear perfiles detallados.

Con estos datos, los estafadores pueden enviar mensajes que mencionan bancos reales y compras recientes; incluso imitan la voz de familiares o superiores jerárquicos, lo que incrementa la posibilidad de éxito del fraude.

Riesgos de las estafas con inteligencia artificial

En el entorno financiero, las consecuencias del robo de identidad son graves, debido a que no solo se trata de cargos no reconocidos, sino de la apertura de créditos sin autorización, cambios en plataformas de inversión o el control total de cuentas bancarias.

En muchos casos, las personas se enteran del problema cuando el adeudo ya está en cartera vencida, lo que complica la solución y afecta el historial crediticio.

Para evitar ser víctimas de fraudes, expertos en finanzas recomiendan solicitar al menos dos veces al año el Reporte de Crédito Especial, de esta manera se puede verificar que la información sea correcta. En caso de detectar irregularidades, es necesario presentar una reclamación de inmediato.

Recomendaciones para evitar la trampa

Asimismo, se recomienda contar con un servicio de alertas, el cual notifique sobre consultas o modificaciones al historial crediticio.

La suplantación de identidad también se ha fortalecido mediante la clonación de voz y la generación de videos falsos. Estas técnicas permiten recrear rostros y tonos con alto nivel de realismo, lo que facilita fraudes donde un supuesto directivo solicita una transferencia urgente o un familiar pide apoyo económico inmediato.

La combinación de presión emocional y tecnología avanzada reduce la capacidad de reacción de las víctimas.

Sin embargo, especialistas señalaron que la misma inteligencia artificial también es utilizada por instituciones financieras para detectar movimientos inusuales, cambios abruptos en patrones de gasto o accesos desde ubicaciones atípicas, lo que dispara alertas en tiempo real.

A nivel personal, se recomienda reducir la exposición de datos en redes sociales, activar la autenticación multifactor y revisar de forma constante estados de cuenta y reportes de crédito.

La verificación por un segundo canal antes de realizar cualquier transferencia puede marcar la diferencia.

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