Descarga eléctrica acaba con la vida de una niña de dos años: esto ocurrió

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Una tragedia doméstica conmocionó a la comunidad del sector Los Olivos, en la parroquia Punta Cardón del municipio Carirubana, estado Falcón.

De acuerdo con los reportes, una niña de dos años y medio de edad perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica dentro de una vivienda ubicada en la calle Los Muchachos.

El incidente ocurrió cerca del mediodía del pasado jueves, cuando la infante hizo contacto accidental con un cable defectuoso.

¿Qué se conoce sobre el incidente?

Según informó el Regional del Zulia, el paso de la corriente por su cuerpo fue inmediato, lo que provocó que la menor quedara en estado crítico.

En medio del desespero, los familiares reaccionaron con rapidez para auxiliar a la niña. Su madre, Jadelyn Galíndez, la trasladó de urgencia en sus brazos hasta la emergencia del Hospital Doctor Juvenal Bracho. A pesar de la prontitud del traslado, los médicos de guardia que recibieron a la menor confirmaron que ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Investigación de las autoridades

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentaron en el lugar de los hechos para realizar las experticias técnicas correspondientes. Los investigadores recolectaron evidencias en la vivienda para determinar las condiciones del cableado y establecer las responsabilidades del caso.

El suceso generó gran impacto entre los vecinos de la zona por la rapidez con la que ocurrió la fatalidad.

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