Operativos contra el narcotráfico dejan a varios venezolanos detenidos: autoridades revelan detalles

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Varias personas de origen venezolano resultaron detenidas en distintos operativos policiales contra el narcotráfico, en la provincia de El Loa, en Chile.

Los procedimientos dejaron como resultado la incautación de varios cargamentos de drogas y mantienen en alerta a los organismos policiales en el norte de ese país, ante el aumento de intentos de ingreso y comercialización de sustancias ilícitas, las cuales ingresan ilegalmente por sus fronteras.

De acuerdo con antecedentes entregados por la policía chilena (Carabineros) del OS7, uno de los casos más relevantes ocurrió tras la detención de un ciudadano colombiano, quien se encontraba de manera irregular en Chile.

Incautan más de 80 kilos de drogas durante los operativos

El hombre fue sorprendido con cerca de 80 kilos de droga en un automóvil que se dirigía hacia la ciudad de Antofagasta.

En otro procedimiento, realizado en plena zona fronteriza, personal policial encontró un camión abandonado en cuyo interior se hallaron cerca de 10 kilos de droga, los cuales fueron incautados como parte de las diligencias para identificar a los responsables.

Asimismo, la policía detuvo a tres estudiantes que comercializaban drogas en el interior de un establecimiento educacional, situación que generó preocupación por la presencia de este tipo de delitos en recintos académicos.

Varios venezolanos detenidos

Otro operativo se registró en la cárcel local, donde una funcionaria de Gendarmería detectó a una mujer de nacionalidad boliviana, quien intentaba ingresar 101 gramos de ketamina ocultos entre sus genitales para entregarlos a un interno.

Tras la detención, la policía concurrió hasta su domicilio, donde incautó cerca de un kilo de distintas drogas, entre ellas marihuana, pasta base, cocaína y ketamina.

En concreto, estos operativos permitieron la detención de 11 personas, entre ellas ciudadanos chilenos, colombianos, bolivianos y venezolanos, reseñó BioBioChile.

Los involucrados quedaron a disposición de la justicia.

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