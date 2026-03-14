Accidente en La Guaira: volcamiento deja 26 heridos

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El volcamiento de una unidad de transporte público en la avendia Soublette de La Guaira, la tarde de este viernes, dejó como saldo 26 personas, heridas, algunos de ellos de consideración.

Medios regionales infomraron que el hecho ocurrió pasadas las cincod e la tarde, cuando una camioneta de la línea Catia La Mar - Caribe, chocó contra un muro de contención y luego perdió el control, para terminar volcando en dicha arteria vial, en sentido oeste - este, especificamente en la zona colonial de La Guaira.

Se pudo conocer que el impacto dejó unas 26 personas heridas, alguans de ellas de gravedad que fueron atendidas inicialmente por los transeuntes, quienes utilizaron sus vehículos particulares ´para trasladar a los heridos a los centros asistenciales de la región litoral.

Al lugar del suceso se trasladaron comisiones de los Bomberos Marinos y de La Guaira, quienes ayudarona atender a las víctimas. También acudieron comisiones de la Policía de La Guaira, la policía municipal y de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes se encargarond e levantar el accidente y controlar el tráfico vehicular.

Vale destacar que entre los heridoas hay algunos menroes de edad, quienes ya son revisados por los me´dicos de guardia en los centros asistenciales.

Ahora la tarea queda en manos de las autoridades, a quienes les toca determinar qué fue lo que realmente sucedio.

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