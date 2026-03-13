Contratista latino cobraba por adelantado y desaparecía con el dinero de vecinos de Coral Gables: así operaba

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La confianza de los propietarios de viviendas en el sur de Florida sufre un nuevo golpe ante la detección de servicios profesionales fraudulentos. Muchos ciudadanos buscan mejorar sus inmuebles, pero terminan como víctimas de individuos que operan al margen de la ley estatal.

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‎Las autoridades locales advierten sobre la importancia de verificar las credenciales de cualquier trabajador antes de realizar pagos parciales o totales. El Departamento de Policía mantiene una vigilancia estrecha sobre las denuncias ciudadanas que involucran engaños financieros en proyectos de construcción.

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‎La policía local confirma que un contratista nicaragüense fue arrestado por estafar a residentes de Coral Gables al cobrar dinero por adelantado sin realizar las obras. Según, el registro del Centro Correccional Turner Guilford Knight, identifica al detenido como Jose R. Arana, de 47 años.

‎¿Cuáles son los cargos contra el contratista nicaragüense arrestado?



‎Arana enfrenta acusaciones graves que incluyen robo mayor en tercer grado y un esquema organizado para defraudar a múltiples víctimas en la zona. La fiscalía también imputa cargos por ejercer la profesión sin la licencia profesional obligatoria que exige el estado de Florida.

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‎Cada caso de estafa reportado por los vecinos se maneja como un delito separado, lo que implica la imposición de una fianza individual por cada denuncia. Los investigadores recopilan testimonios de personas que perdieron ahorros significativos tras contratar los servicios del sospechoso para remodelaciones domésticas.

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‎El acusado permanece tras las rejas desde el pasado 1 de marzo mientras el proceso judicial avanza en las cortes locales. A pesar de los montos de fianza establecidos, la situación legal del individuo presenta un obstáculo adicional que impide su salida inmediata del recinto.

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‎¿Qué implica recibir una notificación ICE HOLD en EEUU?



‎‎La situación de Arana se complicó tras la aparición de una orden de retención migratoria en su registro oficial bajo la denominación de ICE HOLD. Esto significa que el Servicio de Inmigración y Aduanas toma jurisdicción sobre el sujeto debido a su estatus irregular en el país.

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‎Incluso si el detenido lograra cubrir el costo total de las fianzas impuestas, las autoridades federales impedirán su liberación hacia la vía pública. El hombre de origen nicaragüense debe responder ante la justicia migratoria una vez que concluya su proceso por los delitos estatales.

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‎Esta medida garantiza que los extranjeros con estatus ilegal que cometen crímenes enfrenten las consecuencias de su situación migratoria tras sus actos delictivos. La retención se mantiene activa mientras Arana permanece a disposición de las oficinas de procesamiento del gobierno federal.

‎‎¿Cómo se pueden evitar este tipo de estafas?



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‎La alcaldía de Coral Gables insta a todos los residentes a utilizar los portales oficiales para confirmar la vigencia de las licencias de construcción. Es vital no entregar fondos monetarios sin un contrato legal firmado que respalde los plazos y la calidad de los materiales.

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‎La detención de Jose R. Arana sirve como un recordatorio para la comunidad sobre los peligros de contratar personal sin las debidas garantías legales. El Departamento de Policía de Miami-Dade continúa la recepción de posibles nuevas quejas relacionadas con este contratista específico.

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‎El sistema judicial determinará la sentencia definitiva por los fraudes cometidos contra los dueños de propiedades en esta exclusiva zona de Florida. Mientras tanto, el acusado aguarda su próxima audiencia bajo la estricta vigilancia de las agencias de control migratorio y penal.

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