Sacerdote detenido por un insólito delito: hurtó tarjetas de béisbol valoradas en miles de dólares de un Walmart

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Un sacerdote católico está acusado por el robo de más de 1.000 dólares en tarjetas de béisbol de una tienda de Walmart.

El principal sacerdote y decano de la Catedral Episcopal de la Trinidad, en el centro de Pittsburgh (EEUU), enfrenta cargos por el delito cometido el pasado 27 de febrero.

La policía arrestó al reverendo Aidan Smith, justo después de que saliera del Walmart en el municipio de Economy Borough, a las afueras de Pittsburgh, con 27 paquetes de tarjetas de béisbol ocultos bajo la ropa y en una caja de cartón.

Hurtó más de 1000 dólares en tarjetas de béisbol

Smith, de 42 años, fue acusado de recibir propiedad robada y de hurto en comercios, reseñó Telemundo.

La policía acudió tras una llamada de seguridad de Walmart, cuyos empleados indicaron que Smith estaba de nuevo en la tienda después de haber robado en días anteriores.

La policía señaló que, en un video de seguridad de Walmart, se pudo observar el momento cuando Smith también tomó tarjetas de béisbol en cada uno de los cuatro días previos a su arresto y se fue sin pagar.

Walmart valoró las tarjetas de béisbol robadas en 1.099,99 dólares, indicó la policía.

El reverendo estaba suspendido de sus labores

En un mensaje enviado la semana pasada a los miembros de la catedral, la reverendísima Ketlen Solak, obispo de la Diócesis Episcopal de Pittsburgh, afirmó que funcionarios diocesanos investigarán la situación y seguirán los cánones de la iglesia que establecen el proceso para manejar la mala conducta del clero.

“He hablado con Aidan y le he asegurado nuestras oraciones por él en este difícil momento. Por favor, oren por Aidan, por Melanie y sus hijos, por toda la congregación de la catedral mientras lamentamos esta noticia, y por todos los involucrados en esta dura situación”, escribió la obispo.

En su mensaje, Solak indicó que Smith estaba con licencia administrativa desde finales de enero. La diócesis no explicó el motivo de esa medida.

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