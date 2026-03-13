Asesinan a venezolano afuera de un autolavado: delincuentes le dispararon a quemarropa

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado a tiros cuando estaba afuera de un autolavado.

El incidente se registró en la localidad de Chorrillos, Perú. Vecinos de la localidad reiteraron sus exigencias de mayor seguridad, debido a que hechos violentos como este se han presentado en varias ocasiones.

Los delincuentes atacaron al venezolano a plena luz del día y sin importar la presencia de testigos. La víctima quedó identificada como como Edward Alejandro Piñero Padilla.

Lo acribillaron afuera de un autolavado

De acuerdo con el reporte de Panamericana, el hecho ocurrió a las afueras de un autolavado en el distrito de Chorrillos, precisamente en la cuadra 5 de la avenida San Juan de La Libertad.

Justo en el momento cuando el venezolano se encontraba sentado y acompañado de otra persona a las afueras del establecimiento, delincuentes armados llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon varias veces.

Se conoció que el agredido esperaba a que le entregaran su vehículo, el cual llevó hasta el lugar para su mantenimiento.

Repentinamente, los delincuentes llegaron hasta la acera y se abalanzaron sobre Piñero y su acompañante, quienes reaccionaron rápidamente.

Reiteran llamado a las autoridades tras muerte de venezolano

Lamentablemente, Edward no logró escapar de la ráfaga de disparos y cayó tendido en el suelo, murió de manera instantánea.

Vecinos de la zona indicaron que la víctima era un cliente habitual del establecimiento y que no despertaba sospecha alguna.

“Es un cliente que siempre viene a lavar de vez en cuando, una vez, dos veces a la semana”, indicó una vecina de la zona.

Por otro lado, los residentes señalaron que no es la primera vez que ocurren sucesos de este tipo en la zona. Ante los hechos reiterativos, pidieron mayor seguridad.

“En lo que va del año son dos muertes consecutivas por acá y de verdad yo he visto a la policía que no viene, el serenazgo pasa rápido y no hace nada, no cuida”, agregó otra vecina.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube