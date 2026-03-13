Alerta por intento de secuestro en liceo de Táchira: mujer roció sustancia química a una estudiante

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer resultó detenida tras ser acusada como presunta responsable en un intento de secuestro contra una estudiante, en las inmediaciones de una institución educativa en el estado Táchira.

El incidente se registró en horas de la tarde de este miércoles, 11 de marzo, a las afueras de una institución educativa en Palmira, municipio Guásimos.

El incidente encendió las alarmas entre la comunidad educativa y los residentes de la zona. Por la supuesta agresión contra una menor de edad, una mujer resultó detenida.

Roció una sustancia química sobre la adolescente

De acuerdo con testimonios de testigos presenciales, citados por Táchira Noticias, la sospechosa abordó a la estudiante durante la salida de la jornada escolar.

Al parecer, roció una sustancia química desconocida directamente sobre la joven, la cual le causó una sensación de mareo de manera inmediata, además de pérdida parcial de la estabilidad en plena vía pública.

La rápida reacción de otros estudiantes, quienes notaron el comportamiento errático de la mujer y el estado de indefensión de su compañera, permitió frustrar el supuesto secuestro.

Compañeros protegieron a la estudiante

Los jóvenes auxiliaron a la víctima y la trasladaron de vuelta al recinto liceísta para dejarla bajo resguardo de los docentes y directivos.

Comisiones de los cuerpos de seguridad recibieron un llamado de emergencia y se presentaron en el lugar de los hechos, donde detuvieron a la mujer señalada por los testigos.

La sospechosa fue trasladada hasta una sede policial, mientras que los agentes policiales iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia que usó contra la menor de edad.

Representantes y vecinos de Palmira manifestaron su preocupación ante el modus operandi y exigieron una mayor presencia de funcionarios para el patrullaje preventivo durante las horas de entrada y salida de los planteles educativos.

Hasta el momento, la identidad de la detenida se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades competentes recopilan las evidencias necesarias y evalúan el estado de salud de la adolescente afectada.

