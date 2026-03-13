En imágenes: rescatan a tres cachorros de zorro tras incendio en el Parque Nacional Henri Pittier

Suscríbete a nuestros canales

Equipos de salvamento detectaron la presencia de ejemplares de fauna silvestre que sobrevivieron a los recientes incendios forestales registrados en el estado Aragua.

Durante las labores de inspección en el Parque Nacional Henri Pittier, funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo (Minec) hallaron a tres cachorros de "zorro perro" que permanecían resguardados en una madriguera mientras las llamas afectaban la superficie.

Estos cánidos, pertenecientes a una especie autóctona de las zonas altas de la montaña aragüeña, lograron mantenerse a salvo gracias a la profundidad de su refugio natural.

El hallazgo se produjo en medio de los operativos de evaluación de daños ambientales tras el paso del fuego por el pulmón vegetal.

Protocolo de atención y custodia animal

Debido a la magnitud del siniestro y a la ausencia de la madre en el área, las autoridades ambientales determinaron la custodia inmediata de los ejemplares, informó NoticiasDeAquí.

Los especialistas del Ministerio de Ecosocialismo indicaron que los cachorros se encuentran en una etapa de alta vulnerabilidad, por lo que requieren cuidados humanos constantes para asegurar su desarrollo.

Actualmente, el equipo veterinario y técnico del ministerio brinda la atención necesaria para estabilizar a los animales. El objetivo principal de esta intervención es garantizar la supervivencia de los tres zorros, ante la probabilidad de que quedaran huérfanos a causa del incendio forestal.

Continuidad de las operaciones en Aragua

La situación operativa en la entidad permanece bajo monitoreo constante. Al respecto, la Directora Regional del Ministerio de Ecosocialismo, Yuliana Ramos, informó a través de sus canales oficiales sobre el estado de las maniobras en la zona afectada.

Ramos destacó que las operaciones para el sofocamiento total del incendio en el estado Aragua continúan activas. El despliegue incluye a diversos equipos técnicos y de seguridad que trabajan para limitar el avance del fuego y proteger la biodiversidad del parque nacional.

