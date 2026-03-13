Mató a puñaladas a su novia y un niño de ocho años: una tercera víctima fingió su muerte para poder escapar

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Un hombre, quien cumplía una condena en prisión por el violento asesinato de su novia y el brutal ataque contra el hijo de esta, un niño de ocho años, fue ejecutado por medio de inyección letal.

El hombre, originario de Texas y sentenciado a la pena de muerte por el crimen que cometió en 2013, fue ejecutado este miércoles por la noche.

Minutos antes de recibir la inyección letal, Cedric Ricks, de 51 años de edad, se disculpó con el hijo mayor de su primera víctima. El joven también fue atacado a puñaladas pero logró sobrevivir tras fingir su muerte para evitar al agresor.

Ricks fue declarado muerto a las 6:55 de la tarde tras recibir una dosis letal del sedante pentobarbital en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas, reseñó AlDíaDallas.

Asesinó a su novia y a uno de sus hijos tras fuerte discusión

Había sido condenado por los asesinatos en mayo de 2013. Sus víctimas quedaron identificadas como Roxann Sánchez, de 30 años, y su hijo Anthony Figueroa, quien tenía ocho años cuando ocurrió el crimen en su apartamento en Bedford.

El hijo mayor de Sánchez, Marcus Figueroa, de 12 años, recibió 25 puñaladas y fingió estar muerto para sobrevivir al ataque.

Ricks se disculpó repetidamente con siete familiares de sus víctimas, quienes presenciaron su ejecución, en particular con Marcus Figueroa.

“Quiero decirles que lamento haberles arrebatado a Roxann y Anthony”, dijo Ricks cuando se le preguntó si tenía una última declaración. “Me alegra poder decírselos cara a cara”. Dijo que esperaba que algún día los familiares de sus víctimas pudieran perdonarlo.

Joven fingió su muerte para evitar al agresor

También se dirigió a Marcus Figueroa. “Siempre pienso en ti y lamento haberte llevado a tu madre y a tu hermano. Odio que hayas tenido que pasar por eso, no me lo puedo imaginar, pero lamento mucho lo que hice y les deseo paz y felicidad, pero lo siento, es todo lo que puedo decir”, dijo Ricks.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, añadió que esperaba encontrar a la mujer y a su hijo en el cielo y “decirles que lo siento cara a cara”. “Espero que se vayan en paz. De verdad. Lo siento”, concluyó antes de que comenzara a fluir la inyección letal. Fue declarado muerto 30 minutos después de la inyección.

Los hechos

La noche de los asesinatos, Ricks y Sánchez discutían en su apartamento cuando los dos hijos de la mujer, de un matrimonio anterior, intentaron detener la pelea, indicó la fiscalía.

Ricks tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a apuñalar a Sánchez varias veces, según consta en los registros judiciales. Marcus Figueroa corrió al armario de su dormitorio e intentó llamar a la policía.

Tras matar al pequeño Anthony Figueroa, Ricks comenzó a apuñalar a Marcus Figueroa, quien se hizo el muerto hasta que su atacante salió del apartamento.

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