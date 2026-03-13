Asesinan a funcionario del Cicpc: delincuentes lo emboscaron cuando entregaba una citación

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Un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) habría sido asesinado durante un operativo policial.

De acuerdo con el reporte de Noticias Carabobo, la víctima sería el detective agregado Winder Principal Hernández, quien salió de comisión en horas de la tarde de este jueves, desde la sede del Cicpc de Plaza de Toros.

Tirotean a funcionario del Cicpc en Valencia

Poco después, se conoció que el funcionario fue asesinado en el sector La Mirandita, al sur de la ciudad de Valencia.

Sobre este incidente, se pudo conocer que Principal Hernández salió del despacho junto a unos compañeros para entregar una citación en La Mirandita. Sin embargo, cuando llegaron al sitio, hombres armados los atacaron a tiros.

En medio de la balacera, el detective resultó herido de bala.

Informes de lo ocurrido indicaron que se habría generado una persecución, aunque los funcionarios salieron rápido del sitio para llevar a Principal Hernández al ambulatorio de La Isabelica, mientras pedían apoyo policial.

Identifican al presunto homicida

El detective, de 25 años de edad, ingresó al centro ambulatorio con una herida de gravedad y, poco después, murió.

De inmediato, se desplegaron comisiones del Cicpc, Policía de Carabobo y municipal de Valencia en la zona donde se registró el tiroteo.

Las autoridades buscaban al presunto responsable del crimen, a quien ya tendrían identificado.

El despliegue en la zona sur de Valencia se mantuvo hasta cerca de las 9:00 de la noche. Al parecer, los funcionarios iniciaron las investigaciones para dar con los responsables.

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