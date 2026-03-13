Confesó el lugar exacto donde la enterraron: hallan restos de adolescente venezolana en Brasil

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La Policía Civil del estado de Roraima, en Brasil, localizó los restos óseos de una joven venezolana de 17 años que se encontraba desaparecida desde septiembre de 2025.

De acuerdo con medios locales, la víctima fue identificada como Raquel Alexandra Cedeño Suárez, quien había sido vista por última vez caminando junto a dos hombres antes de que se perdiera su rastro.

El hallazgo se produjo en una zona boscosa de difícil acceso en las afueras del municipio de Rorainópolis, localidad fronteriza cercana al estado Bolívar.

¿Qué se conoce sobre el crimen?

Raquel Cedeño Suárez desapareció en Rorainópolis, lo que inició una investigación que se extendió por varios meses. Tras el crimen, los dos sospechosos huyeron de la ciudad, pero el seguimiento policial permitió la captura de uno de ellos en la capital del estado, cuyo testimonio fue clave para cerrar la búsqueda de la adolescente.

Durante el interrogatorio, el detenido de 24 años, confesó su participación en el crimen y señaló a las autoridades el lugar exacto donde habían abandonado el cuerpo.

Detalles del hallazgo

Según explicó el medio Nueva Prensa de Guayana, expertos forenses recolectaron los restos en el sitio señalado para trasladarlos al Instituto de Medicina Legal.

En este centro se realizarán las pruebas de ADN necesarias para confirmar científicamente la identidad de la víctima, debido al estado en que fueron encontrados los huesos. Los exámenes técnicos también buscan determinar la causa exacta de la muerte.

Un implicado prófugo

Las autoridades brasileñas mantienen un operativo de búsqueda activa para dar con el paradero de un segundo sospechoso involucrado en el suceso. Según los reportes de inteligencia, este individuo fue visto recientemente en la zona de Pacaraima, por lo que se presume que intenta cruzar la frontera para regresar a territorio venezolano y evadir a la justicia.

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