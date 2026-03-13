Tatuajes permiten identificar a venezolana asesinada en Colombia: era funcionaria de la PNB

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Una joven venezolana, que años atrás sirvió como funcionaria policial en el estado Anzoátegui, fue hallada sin vida en territorio colombiano.

La víctima fue identificada como Riccemar Esperanza del Valle Carima González, de 26 años, quien se mudó a Colombia buscando mejores oportunidades económicas para su familia, informó La Nación.

El hallazgo en Los Alpes

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, el hecho de sangre ocurrió en el barrio Los Alpes de Cúcuta. Aunque el hallazgo del cuerpo se produjo el pasado 7 de marzo, la identificación oficial tardó cinco días.

Los investigadores indicaron que los tatuajes de la víctima fueron la pieza clave para que sus familiares y las autoridades pudieran confirmar que se trataba de Carima González.

Ruta migratoria de la víctima

Riccemar emigró primero a Bogotá. Sin embargo, tras un tiempo en la capital colombiana, decidió trasladarse a la ciudad fronteriza de Cúcuta para estar más cerca de Venezuela. Fue en esta zona donde delincuentes le arrebataron la vida, truncando sus planes de progreso.

La exoficial deja en la orfandad a una niña de seis años. Personas cercanas a la joven aseguran que su principal motivación era garantizar el bienestar de su pequeña.

¿Qué dijeron las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han determinado el móvil del asesinato. El caso se mantiene bajo investigación para identificar y capturar a los responsables de este homicidio que enluta a una familia anzoatiguense.

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