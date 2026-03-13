Hay tres detenidos: Cicpc desmantela banda que vendía documentos de vehículos falsos

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desmantelaron una red dedicada a la falsificación de documentos públicos.

En el operativo fueron capturados tres hombres que se dedicaban a forjar registros de propiedad de motocicletas pertenecientes a una empresa privada, exigiendo diversos pagos a cambio de los trámites fraudulentos.

En sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, indicó detalles del procedimiento que se llevó a cabo en el estado Anzoátegui.

Los detenidos fueron identificados como: Anderson Alexander Álvarez Avilés (23), Gabriel Abraham Busnego Brett (23) y Reyes José Bravo Avilés (30)

La detención permitió la incautación de material tecnológico y documentos que servían como evidencia de la actividad delictiva.

De acuerdo con el reporte, se localizaron seis documentos falsos, tres celulares, una laptop y un pendrive.

Los aprehendidos y las evidencias quedaron a la orden del Ministerio Público.

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