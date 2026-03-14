Cadena perpetua para venezolano: aprovechaba la confianza de sus arrendadores para ultrajar a su hija

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En un fallo histórico que reafirma la política de "tolerancia cero" contra la violencia infantil, el Ministerio Público logró que se dicte cadena perpetua contra un ciudadano venezolano.

De acuerdo con reporte judicial, Juan Rivero fue hallado culpable de los delitos de violación sexual y tocamientos indebidos en agravio de una menor de 10 años.

La sentencia, obtenida por la Primera Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, establece que el agresor vulneró de forma reiterada la integridad de la víctima durante más de un año.

Cadena perpetua para venezolano

La investigación, liderada por el fiscal adjunto Jesús Eduardo Velásquez Benítez, reveló que Rivero se valió de su condición de inquilino en la vivienda de la familia para ganarse la confianza de los padres.

Según los alegatos fiscales, los abusos ocurrieron entre marzo de 2024 y abril de 2025.

El sentenciado aprovechaba los momentos en que los padres salían a trabajar y la menor quedaba bajo el cuidado de su abuela, quien se distraía atendiendo un negocio familiar en el mismo inmueble.

Durante el juicio oral, la fiscal provincial María Adela Cuba Muñiz presentó un expediente sólido que acreditó la responsabilidad penal del venezolano.

Entre las pruebas determinantes figuraron el testimonio de la víctima, que fue coherente y detallado, y pericias psicológicas, que demostraron el grave daño emocional y el trauma causado a la menor.

Igualmente de las pruebas documentales y biológicas, que corroboraron la naturaleza reiterada de las agresiones.

Además de la reclusión de por vida, el Poder Judicial ordenó que Rivero pague la suma de S/ 15 000 (soles) por concepto de reparación civil a favor de la niña.

Este monto busca compensar, en la medida de lo posible, los daños psicológicos y el perjuicio a la indemnidad sexual de la víctima.

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