"Ella era muy exigente y agresiva": mujer mató a su novio dentro de un apartamento

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 33 años de edad resultó detenida como sospechosa por el asesinato de un hombre dentro de un edificio residencial.

Odeylin González, quien presenta antecedentes de drogadicción, quedó bajo custodia por la muerte de un hispano, de 59 años de edad, dentro del edificio de viviendas de apoyo de Queens (Nueva York) donde él vivía.

La víctima, Felipe González, fue localizada sin vida dentro de su apartamento en la “Barbara Faron Residence”, un edificio de nueve pisos. A pesar de tener apellidos similares, no son parientes.

Estranguló y mató a su novio

Presuntamente, la mujer estranguló y mató al hombre, al menos, dos días antes de que fuera hallado sin vida, cerca de las 2:30 de la tarde del 30 de enero. El cadáver presentó lesiones visibles en la cara y la cabeza, detalló El Diario NY.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad declaró la muerte de la víctima como homicidio el 6 de febrero. Posteriormente, la policía arrestó a González, el 25 de ese mes.

La mujer está detenida sin derecho a fianza hasta su próxima comparecencia ante el Tribunal Penal de Queens, el 28 de abril. Está acusada de homicidio y obstrucción criminal de la respiración.

Un vecino de la víctima señaló que el infortunado sostuvo una relación romántica con la agresora durante un año, reseñó Daily News.

"Era un problema persistente"

“Había días tranquilos y días ruidosos”, dijo el testigo. Agregó que la sospechosa solía amenazar con un cuchillo de cocina cuando estaba molesta con alguien.

“Un cuchillo grande. Siempre que tenía una confrontación, esto era lo que usaba y sacaba”, afirmó. “Era exigente. Era una mujer muy agresiva”, dijo el residente.

El edificio alberga a personas que antes vivían sin hogar y se recuperaban de trastornos de salud mental.

La sospechosa, quien según la Policía de Nueva York vive en una casa a unas tres cuadras de distancia, era un “problema persistente en el edificio”.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube