Cae banda delictiva integrada por venezolanos: incautan millonario cargamento de ketamina

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro personas, de nacionalidades venezolana y colombiana, resultaron detenidas tras la incautación de 100 kilos de ketamina, en medio de un operativo policial.

De acuerdo con el reporte de BioBioChile, personal del OS7 de la policía local (Carabineros) localizó el cargamento tras registrar distintos domicilios de Santiago.

Detienen a integrantes venezolanos durante operativo policial

Funcionarios policiales realizaron allanamientos en diversos edificios ubicados en calles San Ignacio, Tocornal y Serrano, tras una investigación de dos años liderada por la Fiscalía Sur.

El objetivo de las autoridades era desmantelar una banda criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala en la capital. Los integrantes ocultaban la mercancía en departamentos residenciales.

Hasta el momento, cuatro personas, de nacionalidad venezolana y colombiana, resultaron detenidas por sus presuntas conexiones con bandas criminales internacionales.

Además, se encontraron 100 kilos de ketamina, cuyo valor se estima en unos 1.500 millones de pesos chilenos (cerca de 1.6 millones de dólares), además de 20 millones de pesos en efectivo.

Investigan el patrimonio de la banda criminal

El comandante Álvaro Martínez de Carabineros señaló que la ketamina “es una droga que se vende en Chile como tusi, que obviamente se mezcla con algunos colorantes, con algunas sustancias, para efectos de poder hacerlo atractivo para distintos grupos etarios que consumen esta sustancia”.

“Cuando llegan los cargamentos desde el norte de nuestro país, (la droga) se diversifica en distintos inmuebles que generalmente son arrendados”, detalló.

Por otro lado, las autoridades investigan el patrimonio de los miembros de la organización criminal, para indagar su origen y establecer un posible lavado de dinero.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube