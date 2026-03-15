Buscada por Interpol: cae la venezolana "Eddy Merchán", acusada de abusar de tres menores

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En un operativo de alta inteligencia fronteriza, funcionarios de la División de Investigaciones de Drogas y Legitimación de Capitales de la Policía Internacional (Interpol) capturaron en el estado Táchira a una ciudadana venezolana de alta peligrosidad.

La detenida, identificada como Eddy Merchán, era requerida por las autoridades de Colombia mediante una Notificación Azul, acusada de liderar una red de abuso, explotación sexual de menores y distribución de material pornográfico ilegal.

Captura en zona fronteriza

La detención se llevó a cabo en el municipio Pedro María Ureña, una zona estratégica del estado Táchira.

A través de las labores de verificación de campo y seguimiento técnico, los agentes de Interpol Venezuela lograron ubicar a Merchán, quien intentaba evadir la justicia internacional ocultándose en la frontera.

La orden de aprehensión responde a una solicitud de la OCN Bogotá, tras determinarse que la mujer cruzó la frontera para escapar de las investigaciones en el vecino país.

Un perfil criminal devastador

Según el expediente contenido en la notificación de la Secretaría General de Interpol, Merchán es señalada como presunta responsable de actos de explotación y abuso sexual contra al menos tres menores de edad.

Las investigaciones en Colombia revelaron un perfil delictivo orientado no solo a la agresión directa, sino también a la producción, posesión y comercialización de material de abuso sexual infantil (MASI), lo que la convertía en un objetivo prioritario para las autoridades regionales.



Este arresto representa un avance significativo en la lucha contra las redes transnacionales de trata y explotación infantil que operan en el eje fronterizo colombo-venezolano.

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