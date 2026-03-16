Finanzas

Banca pública y privada venezolana no trabajará el 19 de marzo: detalles

Por Robert Lobo
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 12:00 pm
Banca pública y privada venezolana no trabajará el 19 de marzo: detalles

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que, el próximo jueves 19 de marzo de 2026 las agencias bancarias no trabajarán a razón del Día de San José, estipulado como feriado bancario.

Las agencias físicas permanecerán cerradas, aunque los canales electrónicos mantendrán su operatividad habitual. 

La Sudeban exhorta a la ciudadanía a utilizar la banca móvil y el pago móvil para sus operaciones durante este día. 

Próximos feriados en abril y mayo

  • La Semana Santa el 2 y 3 de abril
  • El feriado nacional del Día del Trabajador, el viernes 1º de mayo. 
  • La Ascensión del Señor (18 de mayo)

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