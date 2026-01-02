Simple TV actualiza sus tarifas: precios vigentes en enero de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La empresa Simple TV dio a conocer los precios actualizados de sus planes de televisión por suscripción correspondientes a este mes de enero de 2026.

El ajuste comenzó a aplicarse desde el 1 de enero y abarca todas las modalidades del servicio disponibles en Venezuela, sin distinción entre clientes residenciales u otros segmentos.

Según la información emitida por El Publico TV, el objetivo principal de Simple TV es garantizar la continuidad operativa del servicio y mantener su estructura comercial, sin que ello represente cambios en la programación o en los beneficios contratados por los usuarios.

Precios actualizados de los planes de Simple TV

Las tarifas de Simple TV para enero de 2026 fueron calculadas utilizando una tasa de cambio de 298,14 bolívares por dólar.

Plan Básico: 664,22 bolívares

Plan Byte: 2.552,01 bolívares

Plan Mega: 4.150,15 bolívares

Plan Giga: 6.052,30 bolívares

Plan Tera: 10.548,31 bolívares

Cada modalidad mantiene su estructura original, variando únicamente el precio correspondiente a enero de 2026.

La empresa también precisó que no se han anunciado cambios en la parrilla de canales ni modificaciones administrativas adicionales. La compañía recomendó a los clientes verificar los nuevos precios a través de sus plataformas y canales oficiales.

