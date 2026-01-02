Televisión

Simple TV actualiza sus tarifas: precios vigentes en enero de 2026

Este nuevo esquema tarifario de Simple TV forma parte del proceso regular de revisión de precios que realiza la compañía.

Por Jessica Molero
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 03:07 pm
Simple TV
Foto: Cortesía

 

La empresa Simple TV dio a conocer los precios actualizados de sus planes de televisión por suscripción correspondientes a este mes de enero de 2026

El ajuste comenzó a aplicarse desde el 1 de enero y abarca todas las modalidades del servicio disponibles en Venezuela, sin distinción entre clientes residenciales u otros segmentos.

Según la información emitida por El Publico TV, el objetivo principal de Simple TV es garantizar la continuidad operativa del servicio y mantener su estructura comercial, sin que ello represente cambios en la programación o en los beneficios contratados por los usuarios.

Precios actualizados de los planes de Simple TV

Las tarifas de Simple TV para enero de 2026 fueron calculadas utilizando una tasa de cambio de 298,14 bolívares por dólar

  • Plan Básico: 664,22 bolívares

  • Plan Byte: 2.552,01 bolívares

  • Plan Mega: 4.150,15 bolívares

  • Plan Giga: 6.052,30 bolívares

  • Plan Tera: 10.548,31 bolívares

Cada modalidad mantiene su estructura original, variando únicamente el precio correspondiente a enero de 2026.

Foto: Cortesía

La empresa también precisó que no se han anunciado cambios en la parrilla de canales ni modificaciones administrativas adicionales. La compañía recomendó a los clientes verificar los nuevos precios a través de sus plataformas y canales oficiales.

