Transporte

GACETA OFICIAL: nuevas tarifas del pasaje urbano fueron publicadas este 30 de diciembre

Por Robert Lobo
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 12:52 pm
GACETA OFICIAL: nuevas tarifas del pasaje urbano fueron publicadas este 30 de diciembre

Finalmente, este martes 30, se conoció el aumento del pasaje urbano. La medida fue anunciada a través de la Gaceta Oficial número 43.284, publicada el pasado 26 de diciembre.

Pasaje urbano a Bs 60

«Se establece la tarifa de pasaje urbano en sesenta bolívares (Bs. 60,00)», detalla el documento.

De igual manera, la Gaceta establece que, en el caso de los sistemas de transporte como «Metros, Ferrocarril, Corporación Metrobús Venezuela y las Operadoras de Transporte Públicos operadas por el Estado, el pasaje se fija en sesenta bolívares (Bs. 60,00)».

El último incremento del pasaje urbano se había establecido a finales de septiembre, cuando el mismo pasó de 23 a 40 Bs.

Los transportistas han solicitado al gobierno venezolano un aumento del pasaje a 0,50 centavos de dólar, es decir, Bs 150 aproximadamente. Aseguran que la tarifa actual no les permite mantener las unidades de transporte al día.

La exigencia del sector transporte busca anclar el pago del pasaje a la tarifa del dólar oficial cotizado por el Banco Central de Venezuela para que así pueda cobrarse el equivalente a medio dólar.

Esta tarifa, según proponen los transportistas, debe ser revisada mensualmente.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Estados Unidos
Martes 30 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América