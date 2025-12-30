INTT anuncia restricción de tránsito para transporte de carga: conozca desde cuando

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó que, con motivo de las festividades de fin de año, habrá restricciones en la circulación de vehículos de carga pesada en el país.

La medida se aplicará desde mañana miércoles 31 de diciembre de 2025 a las 00:00 am hasta el jueves 1 de enero de 2026. El objetivo principal es garantizar la seguridad vial y disminuir el riesgo de accidentes durante esta temporada de alta movilidad en las carreteras.

Vehículos y cargas afectadas

La restricción afecta específicamente a los transportes que superen los 3.500 kg. Esta medida está respaldada por la Resolución Conjunta 0832 y 022 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y del Ministerio del Poder Popular para Transporte, publicada en la Gaceta Oficial Nº 42.425.

Excepciones a la restricción

La prohibición no aplica a ciertos vehículos que transporten productos y servicios esenciales. Entre los permitidos se incluyen:

Alimentos perecederos y no perecederos, y sus materias primas

Asistencia vial, emergencias, policiales y militares

Material de telecomunicaciones para la defensa nacional

Agua potable y químicos para su potabilización

También podrán circular los vehículos que transporten medicinas de corta duración, oxígeno líquido para hospitales, dióxido de carbono (hielo seco), desechos sólidos domiciliarios en unidades habilitadas, gas doméstico y combustible para estaciones de servicio. Estas medidas aseguran que los servicios esenciales no se vean interrumpidos y que la población tenga acceso a recursos básicos.

Recomendaciones a transportistas

El INTT exhorta a los operadores de transporte a planificar sus rutas y horarios con anticipación. Se recomienda verificar la documentación, revisar las condiciones mecánicas de los vehículos y respetar las normas de tránsito.

