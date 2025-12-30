Bancos

Por 2001

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 11:48 am
Reportan caída de la plataforma en línea del Banco Provincial: 30 de diciembre

Pasadas las 11:00 a.m. de este martes, usuarios del Banco Provincial reportan fallas en la plataforma digital de esta entidad financiera.

A través de las redes sociales, clientes de este banco detallaron que no han podido realizar transacciones debido a la avería. Al cierre de esta nota la entidad financiera no se ha pronunciado al respecto.

Según señalan clientes del banco, estas fallas han sido constantes en los últimos días.

EN DESARROLLO...

Martes 30 de Diciembre - 2025
