Banco venezolano aumenta el límite de retiro diario: funciona para cualquier cliente de otra entidad financiera

Suscríbete a nuestros canales

Un banco privado anunció que aumentó el límite de retiro por cajero automático sin importar si es cliente de otra entidad financiera.

Cabe destacar que el retiro de dinero en efectivo varía de acuerdo a cada banco, por ejemplo, Banesco permite transacciones diarias de 5 mil bolívares en cajeros para sus clientes.

Mientras que para clientes de otros bancos el máximo es de 400 bolívares de acuerdo a lo que indica Banesco en su página web.

¿Cuál banco aumentó el límite de retiro de sus cajeros automáticos?

Mercantil anunció en sus redes sociales que a partir de ahora se podrá retirar 4 mil bolívares y hacer hasta 10 transacciones diarias.

La medida también aplica para los clientes de otros bancos, no obstante, el límite puede variar de acuerdo a cada entidad.