Uvas del tiempo se pueden sustituir: conozca las opciones para Año Nuevo

Para recibir el Año Nuevo, el 31 de diciembre, y según la costumbre, con cada campanada, la gente come una uva y realiza un deseo hasta completar las doce, una por cada mes del año.

Debido al costo de las uvas, que son importadas, las personas buscan sustitutos de esta fruta para acompañar cada campanada y no perder la tradición de formular un deseo con cada una.

En el supermercado Central Madeirense el kilo de uvas verdes importadas cuesta $ 12,50 y el kilo de uvas rojas importadas vale $ 10,90.

En vista de ello, la gente busca alternativas, por ejemplo, en lugar de las uvas se puede comer una pasita con cada campanada. En el supermercado Gamaenlínea, 250 gr de pasitas cuestan $ 3,14.

Otra alternativa puede ser comer cambur en rodajitas, una con cada toque o campanada. El kilo de cambur en supermercados Gama cuesta $ 1, 29.

Otra fruta que puede funcionar para esto y no es tan costosa, es la mandarina, que además está de temporada. En los mercados de Los Gochos, esta fruta cuesta $ 1 el kilo aproximadamente, por lo que no es necesario comprar mucho, solo según los miembros de la familia.

Con cada gajo de mandarina puede acompañarse cada campanada.

Frutos secos en cada campanada en lugar de uvas del tiempo

Otra idea que puede funcionar, para las personas que no les agraden las frutas, es cumplir la tradición con frutos secos.

Existe una amplia variedad de frutos secos y no es necesario que usted compre mucha cantidad; por ejemplo, si se decide por el maní, es rendidor; coma un maní con cada campanada.

Un kilo de maní cuesta $ 5 en promedio en las manicerías, pero usted puede comprar medio kilo o hasta menos. En el Mercado Municipal de San Martín, los puestos de productos de repostería y frutos secos venden 200 gramos de maní por Bs 220.

En los kioscos venden paqueticos de maní salado o mixto por $ 1. Las almendras y el merey también se venden en kioscos, 100 gramos por $ 1,5; y también se pueden usar al momento de las campanadas.

Otra idea, puede ser comer una gota de chocolate con cada campanada, que se consiguen en las tiendas que venden productos de repostería y frutos secos.

Por último, si quiere una alternativa más dulce y más fácil de procesar con cada campanada, puede utilizar golosinas. Las más recomendables son las gomitas, fáciles de tragar debido a la prisa con la que transcurren las campanadas y la llegada del Año Nuevo.

