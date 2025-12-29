INTT: estos son los vehículos obligados a tramitar el ROTC en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC) es un requisito indispensable para quienes operan vehículos destinados al traslado de mercancías en Venezuela.

Dicho registro, administrado por el INTT, busca garantizar que las unidades cumplan con las normas legales y de seguridad establecidas para el transporte terrestre.

La exigencia del ROTC se fundamenta en la Ley de Transporte Terrestre, que otorga al INTT la facultad de regular esta actividad. Los artículos 23, 97 y 128 de la normativa establecen los criterios que deben cumplir los operadores y vehículos para prestar el servicio de carga dentro del país.

Vehículos obligados a tramitar el ROTC

De acuerdo con la normativa vigente, deben contar con este registro todos los vehículos en modalidad de carga, entre ellos:

Pickups

Camionetas cerradas tipo panel

Camiones

Camiones tractores (chutos)

Remolques y semirremolques

Este requisito aplica incluso cuando el vehículo no se encuentre operando de manera activa.

Objetivos del Registro de Transporte de Carga

El ROTC tiene como finalidad principal:

Controlar la movilización del transporte de carga a nivel nacional

Regular la certificación de la prestación del servicio en los distintos rubros

Cómo se solicita el ROTC ante el INTT

La gestión del registro se realiza exclusivamente en línea, a través del portal oficial del INTT. Los usuarios deben completar la Planilla Única de Trámite para solicitar el registro inicial, la actualización de datos o la renovación del documento, siguiendo los pasos indicados en la plataforma.

Aunque el trámite es digital, el otorgamiento del ROTC requiere una revisión técnica presencial del vehículo. Esta inspección es realizada por personal autorizado del INTT en sus oficinas, sede principal u operativos especiales, y permite verificar que la unidad cumpla con los estándares de seguridad exigidos para el transporte de carga.

