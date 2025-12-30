Evita multas en 2026: lista de documentos que el INTT pide a los motorizados

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del operativo preventivo de fin de año, se debe recordar que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) establece para los conductores de vehículos de dos ruedas documentos indispensables para circular legalmente por el territorio nacional.

Ante el incremento de la movilidad por las fiestas de Año Nuevo 2026, las autoridades han intensificado las inspecciones en los puntos de control, donde, además de la documentación, se supervisa el uso del casco y la prohibición de accesorios de alta luminosidad como las barras LED.

Lista de documentos que el INTT pide a los motorizados 2026

Para circular sin contratiempos, todo motorizado debe portar en original los siguientes documentos:

Cédula de identidad laminada y vigente.

Licencia de conducir específicamente de 2.º grado (para motos), la cual debe estar vigente.

Certificado Médico de Salud Integral: Vigente (recordando que su duración es de 2 años).

Certificado de Registro de Vehículo: El "título" que demuestre la propiedad de la moto.

Póliza de Responsabilidad Civil (RCV): Documento vigente que ampare daños a terceros.

Más allá de los papeles, el INTT y los órganos de seguridad ciudadana verifican:

Uso del casco: Obligatorio tanto para el conductor como para el acompañante.

Capacidad de pasajeros: Solo se permite un máximo de dos personas por moto (incluyendo al conductor).

Restricción de luces LED: En concordancia con los operativos actuales, queda prohibido el uso de barras LED y equipos de alta intensidad que no sean los originales de fábrica.

