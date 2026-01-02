Sin costo y entrega inmediata: así es la tarjeta de Banesco para pensionados

Con el objetivo de facilitar el manejo de los fondos y reducir la dependencia del efectivo, Banesco Banco Universal tiene a disposición para los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) la tarjeta Débito Maestro Pensionados.
Este instrumento financiero se caracteriza por ser emitido sin costo alguno y bajo la modalidad de entrega inmediata, permitiendo a los adultos mayores gestionar sus pagos de forma segura en puntos de venta y cajeros automáticos en todo el país.
Así es la tarjeta de Banesco para pensionados
El proceso es sencillo y requiere cumplir con solo dos condiciones básicas:
-
Ser pensionado activo: Estar registrado y recibir el beneficio a través del IVSS.
-
Tener cuenta Banesco: Poseer una cuenta previa o abrir una nueva en la entidad para este fin.
¿Cuáles son los trámites disponibles con la tarjeta?
Una vez obtenida, el titular puede realizar diversas operaciones sin necesidad de gestores:
-
Uso en cualquier punto de venta nacional.
-
Retiros por cajeros automáticos o directamente por taquilla en la agencia de su preferencia.
-
Emisión de voucher electrónico para cada operación diaria.
-
Posibilidad de gestionar una nueva tarjeta mediante VideoBanking y activarla por la banca telefónica.
Se debe recordar que Banesco ofrece herramientas de protección específicas para este sector:
-
Bloqueo y desbloqueo instantáneo desde BanescOnline en caso de pérdida.
-
Atención especializada los 365 días del año a través del 0500-BANCO24 (0500-2262624).
