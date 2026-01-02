Devoción

Terminal de Maracaibo activa ruta especial a Isnotú: horarios, detalles y precios de oferta

Esta ruta especial solo estará disponible el día pautado, convirtiéndola en una oportunidad limitada para quienes deseen participar de la jornada de fe y recreación en Isnotú.

El Terminal de Pasajeros de Maracaibo anunció la reactivación de su ruta especial a Isnotú para el sábado 10 de enero de este nuevo año 2026. 

Dicha opción está dirigida a los zulianos que desean visitar la localidad trujillana, conocida como la tierra de los milagros, y participar en actividades religiosas o de esparcimiento junto a familiares y amigos.

La salida se realizará directamente desde el Terminal de Maracaibo a las 5:00 am, por lo que se recomienda a los pasajeros llegar con tiempo suficiente para asegurar su embarque. 

El traslado se hará en minibuses, con modalidad de ida y vuelta en el mismo día, lo que permite un viaje cómodo y planificado para todos los participantes.

Precios y modalidades de pago

Los organizadores fijaron el costo del viaje en 30 dólares por persona, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Para los adultos mayores, el precio se reduce a la mitad, es decir, 15 dólares, como incentivo para facilitar su participación.

  • Adultos: 30 dólares referenciales ida y vuelta

  • Adultos mayores: 15 dólares referenciales

  • Niños desde 7 años: pasaje completo

Incluye únicamente transporte; otros gastos son independientes

 

Al llegar a Isnotú, los pasajeros podrán asistir a la misa en el templo local, recorrer las instalaciones y disfrutar de la jornada de forma guiada, con orientación para facilitar su desplazamiento. 

Reservas y contacto

Para información adicional y adquisición de boletos, los interesados pueden comunicarse al número 0412-5777889. Allí recibirán detalles sobre horarios, tarifas y disponibilidad, asegurando así un viaje seguro y planificado en la ruta especial a Isnotú.

