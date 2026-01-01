LVBP responde a la exclusión de Venezuela como anfitriona de la Serie del Caribe

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se pronunció oficialmente luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) decidiera retirar a Caracas como sede de la Serie del Caribe 2026.

El presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, enfatizó que la decisión afecta tanto la estabilidad económica de la Liga como la confianza de los aficionados venezolanos, según la información del medio Noticia al Día .

La LVBP señaló que la reubicación del torneo deja a la organización en una situación compleja a nivel económico y logístico, considerando las inversiones ya realizadas para la preparación del evento.

El golpe se refleja también en el entusiasmo de la afición y la credibilidad institucional de la Liga, elementos fundamentales para mantener la continuidad y prestigio del béisbol profesional en Venezuela.

En su comunicado, Palmisano cuestionó que se haya seleccionado a México como sede por su “neutralidad internacional”, argumentando que la misma lógica podría haber defendido a Venezuela dentro del ciclo de rotación de sedes.

Entre los temas tratados, la LVBP solicitó la devolución de los pagos realizados a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico (LBPRC) y destacó el derecho del país a organizar la Serie del Caribe dentro del ciclo de rotación vigente.

A pesar de la reubicación, la LVBP confirmó que, junto a Brasil, aceptará la invitación de la Asociación de Ligas de Béisbol de las Américas (ABAM) para competir en la edición 2026.

Además, la Liga solicitó que el evento se realice eventualmente en Venezuela como medida compensatoria, reafirmando el compromiso de mantener la visibilidad del béisbol venezolano en torneos internacionales.

El comunicado concluye subrayando que la prioridad de la LVBP es preservar la estabilidad económica y moral de la Liga, asegurando que seguirá siendo un referente del béisbol profesional en el Caribe.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube