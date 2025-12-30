Comodín de la LVBP: Tigres ruge fuerte ante Anzoátegui y obliga al duelo definitorio

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua consiguieron este lunes una victoria de 5 carreras por 4 frente a los Caribes de Anzoátegui en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel que obliga al segundo encuentro del comodín para decidir al último clasificado al Round Robin.

Tras dos entradas iniciales de dominio por parte de los abridores, la pizarra se inauguró en el tercer inning. Caribes tomó la delantera en la parte alta cuando Gorkys Hernández bateó un rodado para doble matanza, acción que permitió la anotación de Jermaine Palacios.

Sin embargo, en el cierre del mismo episodio, Hernán Pérez conectó un cuadrangular con un corredor en base para darle la vuelta al marcador de forma momentánea, informó Meridiano.

La ofensiva de los dirigidos por Ozzie Guillén mantuvo el ataque en los capítulos siguientes. En el cuarto tramo, David Rodríguez conectó un doblete impulsor para igualar las acciones, mientras que en el quinto, José Peraza produjo una carrera adicional con un sencillo.

Respuesta bengalí que sentenció las acciones

La tropa oriental logró empatar el juego 3-3 en el séptimo inning gracias a un batazo de Balbino Fuenmayor. Sin embargo, en la parte alta del octavo, la novena aragüeña aprovechó un pasbol del receptor Wilmer Pérez y un indiscutible de Alberth Martínez para retomar la ventaja en el marcador.

En la novena entrada, Andruw Monasterio aseguró el triunfo visitante al conectar un jonrón solitario que puso cifras definitivas al encuentro. El relevo de Aragua contuvo la ofensiva oriental en el cierre del compromiso para sellar el triunfo 5-4.

Con este resultado, la Serie de Comodín se definirá este martes en el mismo escenario de Puerto La Cruz. El equipo que resulte ganador en este segundo choque obtendrá el quinto y último cupo disponible para la fase de todos contra todos, acompañando a los equipos ya clasificados para la postemporada.

