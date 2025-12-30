¿Entrará al Salón de la Fama? Félix Hernández da este importante paso en su camino a Cooperstown

Suscríbete a nuestros canales

El exlanzador de los Marineros de Seattle, Félix Hernández, registró un incremento significativo de votos por parte de los cronistas deportivos para su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol.

Tras su segundo año de elegibilidad a Cooperstown, los resultados parciales de las votaciones de 2025 muestran un cambio de tendencia positivo respecto a su debut en las boletas.

Hernández, conocido en las Grandes Ligas como "El Rey", comenzó su periodo de elegibilidad en la campaña anterior, donde obtuvo únicamente el 10% de los votos. Tras contabilizarse 72 votos públicos, se informó que el venezolano ha recibido 16 votos a favor.

Este cambio representa un salto estadístico desde el 10% inicial hasta un 62,5% de apoyo. Este aumento del respaldo en las votaciones lo sitúa más cerca del 75% requerido por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) para la exaltación oficial a Cooperstown.

Comparativa entre peloteros venezolanos

Dentro de la actual boleta de votación, Hernández lidera el porcentaje de apoyo entre los candidatos de nacionalidad venezolana. Según los registros públicos analizados hasta la fecha, el orden de respaldo se distribuye de la siguiente manera:

Félix Hernández: 62,5%

Bob Abreu: 41,7%

Omar Vizquel: 15,3%

Francisco Rodríguez: 13,9%

Avance inédito para "El Rey"

A diferencia de otros jugadores que han visto estancadas sus posibilidades por el criterio de los cronistas sobre sus estadísticas o por situaciones extradeportivas, la trayectoria de Hernández ha experimentado un avance acelerado en el consenso de los votantes.

