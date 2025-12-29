Copa del Rey

GRANADA VS RAYO VALLECANO: Fecha, horario y dónde ver el juego gratis

Pégate a la señal de Meridiano Televisión este 6 de enero y no te pierdas el encuentro entre Granada y Rayo

Por 2001online
El Rayo Vallecano tendrá que medirse en Copa del Rey, por Meridiano Televisión, ante un Granada que pasa por una mala racha: es décimo octavo en Segunda División. Este representa el último juego pendiente de la eliminatoria de 32; el sorteo de la siguiente fase se realizará el día siguiente del encuentro.

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club se enfrentarán a 4 rivales de Segunda División. Los demás equipos de primera se enfrentarán entre ellos.

Copa del Rey: Fecha y horario

Martes 6 de enero: Granada vs Rayo Vallecano / Inicio: 2:00p.m. 

Míralo en vivo y gratis por Meridiano Televisión en señal abierta. O en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Equipos con pase

Estos son los clasificados para octavos de final de Copa del Rey:

  • Equipos Primera división

Elche
Valencia
Real Sociedad
Barcelona
Atlético de Madrid
Osasuna
Real Madrid
Alavés
Athletic Club
Betis

  • Equipos Segunda división

Deportivo de la Coruña
Cultural Leonesa
Racing de Santander
Albacete
Burgos

¡Sintoniza Meridiano Televisión este 6 de enero con la Copa del Rey!

