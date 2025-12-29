GRANADA VS RAYO VALLECANO: Fecha, horario y dónde ver el juego gratis

Suscríbete a nuestros canales

El Rayo Vallecano tendrá que medirse en Copa del Rey, por Meridiano Televisión, ante un Granada que pasa por una mala racha: es décimo octavo en Segunda División. Este representa el último juego pendiente de la eliminatoria de 32; el sorteo de la siguiente fase se realizará el día siguiente del encuentro.

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club se enfrentarán a 4 rivales de Segunda División. Los demás equipos de primera se enfrentarán entre ellos.

Copa del Rey: Fecha y horario

Martes 6 de enero: Granada vs Rayo Vallecano / Inicio: 2:00p.m.

Equipos con pase

Estos son los clasificados para octavos de final de Copa del Rey:

Equipos Primera división

Elche

Valencia

Real Sociedad

Barcelona

Atlético de Madrid

Osasuna

Real Madrid

Alavés

Athletic Club

Betis

Equipos Segunda división

Deportivo de la Coruña

Cultural Leonesa

Racing de Santander

Albacete

Burgos

