¡Horario confirmado! Caribes vs. Tigres por el último cupo al Round Robin

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) define este lunes 29 de diciembre al quinto y último integrante de la postemporada 2025-2026. El Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel de Puerto La Cruz será el escenario donde Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua disputen la Serie por el Comodín a partir de las 7:00 p.m.

El ganador de esta instancia se unirá a Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia en el Round Robin.

Ambas escuadras cerraron la fase regular con un registro equilibrado de 28 victorias y 28 derrotas. No obstante, debido al reglamento y tras ganar la serie particular, el conjunto aborigen se acreditó el derecho de jugar como local en esta fase decisiva.

El destino de la serie depende del resultado de esta noche: si Caribes se impone, sellará su clasificación inmediata, eliminando a los dirigidos por Oswaldo Guillén.

Para los Tigres de Aragua, el camino hacia la siguiente ronda exige una efectividad perfecta en territorio oriental. Al haber clasificado en el sexto puesto de la tabla, la normativa les obliga a ganar dos juegos consecutivos como visitantes para obtener el boleto. De lograr la victoria hoy, forzarán un segundo y definitivo encuentro que se llevaría a cabo el martes 30 de diciembre en el mismo recinto portocruzano.

Una de las figuras a seguir en el bando bengalí será Gorkys Hernández, quien se alzó como el campeón bate de la ronda eliminatoria. Su desempeño ofensivo será vital para las aspiraciones de un equipo que viene de vencer el pasado sábado a Bravos de Margarita con pizarra de 6-5, mientras que Caribes llega tras caer ante las Águilas del Zulia 14-7.

