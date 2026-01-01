Alarma en el Real Madrid: Mbappé sufre un esguince de rodilla y se pierde la Supercopa

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha recibido un duro golpe en el cierre del año tras confirmarse la lesión de su principal referente ofensivo. Tras las pruebas médicas realizadas este miércoles, el club blanco emitió un parte oficial diagnosticando a Kylian Mbappé con un esguince en su rodilla izquierda, quedando su disponibilidad supeditada a la evolución de la articulación.

Según ha adelantado el diario L'Equipe, los resultados de la resonancia magnética han encendido las alarmas en la entidad madridista, estimando un periodo de recuperación mínimo de tres semanas. Esta noticia llega después de que el atacante disputara los últimos compromisos de LaLiga con molestias previas, una situación que inicialmente no preocupaba al cuerpo médico pero que finalmente ha derivado en la necesidad de frenar su actividad.

Los partidos que se pierde el "9" blanco

La baja de Mbappé supone un rompecabezas táctico para el Real Madrid en un tramo decisivo de la temporada:

Duelo liguero : El delantero causará baja definitiva para el enfrentamiento de este domingo contra el Real Betis .

Torneo en Arabia : Se ha confirmado que el francés no podrá participar en la Supercopa de España , que se celebrará entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudí.

Dificultades físicas: El propio futbolista manifestó sentir limitaciones al intentar acelerar en carrera, consecuencia de haber disputado la totalidad de los encuentros en lo que va de campaña.

Incertidumbre sobre los plazos de recuperación

Aunque el pronóstico inicial apunta a los 21 días de ausencia, los servicios médicos del club evaluarán diariamente al jugador para intentar recortar los plazos. El objetivo es minimizar el impacto de su ausencia en una delantera que ha dependido en gran medida de su potencia y capacidad goleadora durante el primer tramo del curso.

Por el momento, el Real Madrid deberá afrontar sus próximos retos sin su estrella, a la espera de ver cómo evoluciona la rodilla izquierda del capitán de la selección francesa.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.