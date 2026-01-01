El adiós de las leyendas: deportistas que fallecieron en el 2025

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 vive sus momentos finales dejando tras de sí la tristeza por la partida de figuras que definieron épocas enteras en sus respectivas disciplinas. Desde el impacto de tragedias inesperadas hasta el fallecimiento de mentores históricos, la comunidad deportiva global rinde tributo a quienes marcaron el camino de las nuevas generaciones.

Tragedias y legados en el fútbol

El balompié sufrió un golpe devastador con el fallecimiento de Diogo Jota, figura del Liverpool, en un accidente de tráfico junto a su hermano mientras se desplazaban hacia Inglaterra. El atacante portugués es recordado por su exitosa etapa de cinco temporadas con los "Reds" y sus títulos internacionales con la selección lusa.

En los banquillos, el adiós de estrategas emblemáticos también marcó el calendario:

El fútbol sudamericano despidió a Miguel Ángel Russo, técnico que llevó a Boca Juniors a la gloria continental en 2007 y cuya carrera se vio truncada por una penosa enfermedad.

Leo Beenhakker, el cerebro detrás de la legendaria "Quinta del Buitre" del Real Madrid y exitoso entrenador en México y los Países Bajos, falleció dejando un vacío en la táctica mundial.

Xabier Azkargorta, el hombre que hizo historia al clasificar a Bolivia al Mundial de 1994, también se despidió tras una vida dedicada a la formación de talentos.

La caída de colosos en el ring y el cuadrilátero

La lucha libre y el entretenimiento perdieron a Hulk Hogan a los 71 años, un icono cuya fama trascendió el deporte para convertirse en una estrella del cine mundial. Su papel en la expansión global de la WWE y su participación en clásicos de la pantalla grande como Rocky III consolidaron su estatus de leyenda.

Por último, el boxeo de peso pesado llora a George Foreman, un púgil de potencia aterradora que protagonizó algunos de los combates más icónicos de la historia. Su participación en el histórico enfrentamiento contra Muhammad Ali en 1974 permanece como uno de los hitos más memorables del siglo XX en el deporte de contacto.

