La Maldición del Bambino: así fue el supuesto maleficio de Babe Ruth a los Red Sox por casi 100 años

Suscríbete a nuestros canales

La historia de las Grandes Ligas registra un periodo de casi nueve décadas en el que los Boston Red Sox no consiguieron ganar la Serie Mundial. Este fenómeno, conocido popularmente como "La Maldición del Bambino", comenzó tras la salida de Babe Ruth y se mantuvo vigente durante 86 años, marcando una de las rachas sin títulos más extensas del deporte estadounidense.

A principios del siglo XX, Boston era la franquicia dominante del béisbol, con cinco campeonatos obtenidos hasta 1918. Sin embargo, el 26 de diciembre de 1919, el dueño del equipo, Harry Frazee, vendió a George Herman "Babe" Ruth a los New York Yankees.

La operación se realizó por 100.000 dólares en efectivo y 300.000 dólares en préstamos hipotecarios para financiar producciones teatrales del propietario.

Antes de esta transacción, los Yankees no poseían ningún título mundial. Tras la llegada de Ruth, el equipo de Nueva York obtuvo cuatro campeonatos en 15 temporadas, mientras que Boston inició un periodo de derrotas que se prolongó por décadas.

Momentos críticos de la sequía

Durante este periodo, los Red Sox alcanzaron la Serie Mundial en 1946, 1967, 1975 y 1986, pero perdieron en todas las ocasiones. Un evento determinante ocurrió en el sexto juego de la Serie Mundial de 1986 contra los New York Mets.

En ese encuentro, un rodado defensivo pasó por debajo de las piernas del jugador de primera base, Bill Buckner, permitiendo la victoria de los Mets y forzando un séptimo partido que Boston finalmente perdió. Este suceso reforzó la creencia popular en torno a un impedimento externo para ganar.

Fin de la sequía en 2004

La interrupción de esta secuencia tuvo lugar en la temporada 2004. En la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Red Sox se enfrentaron a los New York Yankees. Tras comenzar la serie con un marcador de 0-3 en contra, Boston ganó cuatro partidos consecutivos. Con este resultado, se convirtieron en el primer equipo en la historia de la MLB en remontar un déficit de tres juegos en una serie de siete.

Posteriormente, en la Serie Mundial de ese mismo año, los Red Sox ganaron cuatro juegos seguidos contra los St. Louis Cardinals, logrando su primer trofeo desde 1918 y finalizando oficialmente el periodo de 86 años sin campeonatos.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube