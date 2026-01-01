Agenda deportiva para este 1 de enero: destacan la Premier League y la NBA

Suscríbete a nuestros canales

El primer día de 2026 no será de descanso para los fanáticos del deporte. Aunque las festividades suelen marcar una pausa en el calendario internacional, la Premier League y la NBA presentan una cartelera de alto nivel para disfrutar desde la tarde de este jueves.

Inglaterra acapara la atención futbolística al ser el único país de las grandes ligas europeas con actividad oficial. La jornada 19 bajará el telón de la primera rueda con el Arsenal consolidado en la cima tras su victoria ante el Aston Villa, dejando la presión sobre el Manchester City, que debe ganar para no perderle pisada a los "Gunners".

El fútbol inglés abre la jornada

La acción en el césped comenzará con el Liverpool de Alexis Mac Allister buscando acercarse a los puestos de vanguardia al recibir al Leeds United, mientras que el Crystal Palace hará lo propio ante el Fulham en un duelo directo de mitad de tabla.

Más tarde, el plato fuerte llegará con la visita del equipo de Pep Guardiola al Stadium of Light para enfrentar al sorprendente Sunderland, que marcha séptimo y busca meterse en zona europea. En simultáneo, el Tottenham de "Cuti" Romero visitará al Brentford en un choque vital por las copas internacionales.

La NBA enciende la noche

El baloncesto estadounidense tomará el relevo al caer el sol. La jornada destaca el gran momento de los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, que recibirán al Miami Heat. También resalta el duelo de los Houston Rockets, uno de los protagonistas del Oeste, visitando a los Nets, y el cierre de jornada con los Boston Celtics en Sacramento.

Agenda deportiva 1 de enero de 2026

A continuación, se detallan los horarios ajustados para Venezuela (VET) y la Costa Este de Estados Unidos (ET):

Evento Competición Hora (VET / ET) Crystal Palace vs. Fulham Premier League 1:30 p.m. Liverpool vs. Leeds United Premier League 1:30 p.m. Brentford vs. Tottenham Premier League 4:00 p.m. Sunderland vs. Manchester City Premier League 4:00 p.m. Brooklyn Nets vs. Houston Rockets NBA 7:00 p.m. Detroit Pistons vs. Miami Heat NBA 8:00 p.m. Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76ers NBA 9:30 p.m. Sacramento Kings vs. Boston Celtics NBA 10:59 p.m.

