Baloncesto español: juegos del 2 al 4 de enero por Meridiano Televisión

Meridiano Televisión, la casa del mejor baloncesto europeo, arranca el 2026 con la transmisión en vivo y en señal abierta 

Por 2001online
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 11:55 pm
Del viernes 2 al domingo 4 de enero, disfruta de un calendario imperdible con los duelos más emocionantes del baloncesto español.

Los juegos también estarán disponibles en HD a través de SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO, además del streaming en vivo por meridiano.net/meridianotv.

Calendario de juegos para enero

  • Viernes 2 de enero: Surne Bilbao Basket vs Valencia Basket / Inicio 1:00p.m.
  • Viernes 2 de enero: Barcelona vs Casademont Zaragoza / Inicio 3:00p.m.
  • Viernes 2 de enero: Baxi Maresa vs Basquet Girona / Inicio 4:00p.m vía streaming meridiano.net/meridianotv.
  • Sábado 3 de enero: Joventut Badalona vs La Laguna Tenerife / Inicio 1:00p.m.
  • Sábado 3 de enero: Dreamland Gran Canaria vs UCAM Murcia / Inicio 3:00p.m.
  • Sábado 3 de enero: Rio Breogan vs Unicaja / Inicio 4:00p.m. vía streaming meridiano.net/meridianotv.
  • Domingo 4 de enero: Real Madrid vs Barcelona / Inicio: 7:30a.m.
  • Domingo 4 de enero: Hiopos Lleida vs Casademont Zaragoza / Inicio: 12:00m.
  • Domingo 4 de enero: Valencia Basket vs Baxi Manresa / Inicio: 2:00p.m.

No te pierdas la Liga Endesa en vivo, solo por Meridiano Televisión, la casa del baloncesto en Venezuela.

