"Gracias por estar siempre a mi lado": el emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo a su madre

Para Cristiano Ronaldo, el 31 de diciembre no solo representa la víspera de Año Nuevo, sino la fecha más importante de su calendario personal: el cumpleaños de su madre. María Dolores dos Santos Aveiro ha alcanzado los 71 años, y el futbolista del Al-Nassr no dejó pasar la oportunidad para rendirle un homenaje público lleno de gratitud y afecto.

A través de sus redes sociales, el delantero de 40 años compartió una fotografía junto a su progenitora acompañada de un mensaje en portugués. “¡Muchas felicidades, mamá! Gracias por todo lo que eres y por estar siempre a mi lado. Te amo mucho”, expresó el capitán luso, cuya publicación alcanzó millones de interacciones en cuestión de horas.

Un pilar fundamental en su historia de éxito

La celebración también contó con el respaldo de su familia. Su hermana mayor, Katia Aveiro, se sumó a las felicitaciones con un mensaje enfocado en la salud y la importancia de la presencia materna. "Es el cumpleaños de Dolores. Que Dios cuide y bendiga a mi madre. Le basta con salud y vida", escribió la cantante en sus perfiles oficiales.

El agradecimiento constante de Cristiano hacia su madre tiene raíces profundas en las dificultades que enfrentaron en Funchal, Madeira. El futbolista suele recordar que, ante las carencias económicas y los problemas familiares del pasado, fue Dolores quien sostuvo el hogar.

El refugio del "Bicho"

Ronaldo ha sido enfático en diversas ocasiones sobre el papel de su madre en su carrera profesional, relatando cómo ella trabajaba siete días a la semana y realizaba labores de limpieza nocturna para comprarle sus primeros botines.

"Ella dormía con hambre para que por la noche yo pudiera comer", ha recordado el astro, asegurando que todo su éxito está dedicado a ella porque siempre antepuso el bienestar de sus hijos a pesar de que no tenían dinero para nada.

En sus propias palabras, Dolores Aveiro sigue siendo su "refugio" y el mayor regalo que la vida le ha dado, por lo que siempre estará a su lado recibiendo todo lo que él pueda brindarle.

Con este emotivo gesto, Cristiano Ronaldo cierra un 2025 lleno de logros deportivos, reafirmando que, por encima de los récords en la cancha, su prioridad sigue siendo la mujer que hizo todo posible.

