¿Falleció un familiar en el extranjero? Conozca cómo registrar el acta de defunción ante el CNE: requisitos esenciales

Los ciudadanos que necesiten registrar el fallecimiento de un familiar ocurrido en el exterior ya pueden realizar el trámite a través de las misiones diplomáticas correspondientes.

De acuerdo con la información obtenida del Ministerio de Relaciones Exteriores, este paso es fundamental para que el Estado reconozca formalmente el deceso y permita realizar trámites legales dentro del país.

El registro de defunción funciona como un certificado oficial que luego se envía a Venezuela para ser ingresado en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE). De esta manera, la información queda actualizada de forma legal en el territorio nacional.

Documentos del fallecido

Para iniciar el proceso, es necesario presentar el acta de defunción original emitida por el país donde ocurrió el hecho, junto con dos copias.

Este documento debe estar debidamente apostillado o legalizado; además, si está en otro idioma, debe incluir su traducción oficial.

También se requieren tres copias de la cédula o el pasaporte de la persona fallecida, así como tres copias de su acta de nacimiento o datos de naturalización. Si no se tiene el acta de nacimiento a mano, se pueden facilitar los datos de dónde fue inscrita originalmente.

Identificación de familiares y declarantes

La persona que realiza el trámite (el declarante) debe presentar su cédula de identidad o pasaporte en original y tres copias.

En caso de que el fallecido estuviera casado, se debe consignar el documento de identidad del esposo o esposa (original y tres copias).

Asimismo, si la persona fallecida tuvo hijos, se deben entregar tres copias de las actas de nacimiento de cada uno o, en su defecto, los datos del registro donde fueron presentados.

Casos especiales para extranjeros

Si se requiere registrar la muerte de una persona extranjera, es necesario entregar una solicitud escrita donde se expliquen los motivos del trámite.

Este documento debe ir acompañado de una constancia que demuestre el vínculo familiar con la persona, cumpliendo con lo establecido en las leyes de registro civil.

