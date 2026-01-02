¿Tu factura de luz es muy alta? El programa de Carolina del Norte para que el estado pague hasta $500 por ti

Suscríbete a nuestros canales

El Condado de Mecklenburg ha dado el pistoletazo de salida al periodo de solicitudes para el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIEAP).

Este programa federal es una ayuda económica vital durante los meses fríos, proporcionando un pago único directamente a los proveedores de calefacción para que las familias puedan mantener sus hogares cálidos sin tener que renunciar a otras necesidades esenciales.

Desde el 1 de enero de 2026, el proceso está abierto al público en general, después de una fase inicial que priorizó a los adultos mayores.

Las autoridades locales están animando a los residentes a que soliciten estos fondos antes de que se agoten o se acerque la fecha límite del 31 de marzo de 2026.

¿Quiénes pueden recibir apoyo?

Para ser elegible para el programa LIHEAP en Carolina del Norte, los hogares deben cumplir con ciertos requisitos relacionados con la residencia, los ingresos y el estatus legal:

Responsabilidad del pago: La persona que solicita el apoyo debe ser quien pague directamente los costos de calefacción en su hogar.

Composición del hogar: Al menos uno de los miembros del hogar debe ser ciudadano estadounidense o un no ciudadano que tenga un estatus legal que lo haga elegible.

Límites de ingresos: Los ingresos brutos del hogar deben estar en o por debajo del 130% del Nivel Federal de Pobreza. Si hay al menos una persona de 60 años o más (o alguien con discapacidad) en el hogar, el límite se eleva al 150%.

No es necesario estar en mora: A diferencia de otros programas de emergencia, no es necesario tener una factura vencida o un aviso de desconexión para poder acceder a este beneficio.

Montos del beneficio y requisitos para aplicar al programa LIEAP en Carolina del Norte

Si el Departamento de Servicios Sociales (DSS) aprueba tu solicitud, recibirás un pago único que puede ser de $300, $400 o $500, dependiendo de la fuente principal de energía que utilices, ya sea electricidad, gas natural, propano, entre otros.

Cuando vayas a realizar el trámite, asegúrate de presentar:

Una identificación oficial con fotografía, como tu licencia de conducir, pasaporte o ID estatal.

Los números de Seguro Social de todos los miembros de tu hogar.

Una factura reciente de los servicios públicos que muestre el nombre del solicitante.

Prueba de ingresos de todos los miembros del hogar correspondientes al mes anterior, como talones de pago, beneficios de desempleo, SSA o SSI.

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud para el programa LIEAP en Carolina del Norte?

El Condado de Mecklenburg ofrece varias maneras para que puedas acceder a este apoyo económico:

1. Solicitud en línea

La forma más rápida de hacerlo es a través del portal North Carolina ePASS. En este sitio, puedes completar el formulario en español o inglés y subir los documentos necesarios de manera digital.

2. Correo electrónico y teléfono

Los residentes tienen la opción de enviar su solicitud completada y escaneada a la dirección: [email protected]. También puedes comenzar el proceso llamando al 704-336-3000 para recibir ayuda por teléfono.

3. Trámite en persona

Si prefieres ir en persona, puedes visitar los siguientes centros de recursos comunitarios sin necesidad de cita previa:

Valerie C. Woodard Center: 3205 Freedom Drive, Suite 1000, Charlotte, NC 28208.

Ella B. Scarborough Center: 430 Stitt Road, Charlotte, NC 28213.

Nota importante: Una vez que tu solicitud sea aprobada, ten en cuenta que el pago puede tardar entre cuatro y seis semanas en aparecer en la cuenta de tu proveedor de servicios.

