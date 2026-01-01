EEUU inicia el año con mejores salarios en 19 estados: aquí los montos por hora en tu región

Suscríbete a nuestros canales

Una ola de incrementos salariales recorre gran parte de la nación con el inicio del nuevo año fiscal. Millones de empleados reciben un ajuste necesario en sus ingresos para enfrentar el costo de vida actual.

Esta medida fortalece el poder adquisitivo de la clase trabajadora en diversas regiones, desde la costa este hasta el Pacífico, según Telemundo.

¿Qué impacto tiene esta medida en la fuerza laboral nacional?

El ajuste económico beneficia directamente a una vasta porción de la población activa en el territorio estadounidense. Los nuevos montos reflejan la necesidad de adaptar los sueldos a la inflación y a las demandas sociales vigentes.

Organizaciones de investigación estiman que el cambio genera un alivio financiero inmediato en los hogares más vulnerables.

¿Cuáles son las ciudades con los sueldos más altos del país?

Ciertas metrópolis lideran la tabla de pagos base con cifras que rompen récords históricos a nivel local. Seattle y Tukwila establecen estándares superiores al promedio nacional, con pagos que exceden los 21 dólares por cada hora laborada.

Estas zonas urbanas buscan compensar los elevados gastos de vivienda y servicios que enfrentan sus habitantes día con día.

El Instituto de Política Económica (EPI) confirma que 8.3 millones de empleados recibirán mejores ingresos en sus próximos cheques. El estado de Washington supera el umbral de los $17 por hora, mientras que California y Nueva York elevan sus bases a $16.90 y $17 respectivamente.

"47 ciudades y condados también aumentan sus propios salarios mínimos de manera independiente", detalla el informe del organismo especializado.

¿Cómo cambian los ingresos para quienes reciben propinas?

Los trabajadores del sector servicios también notan ajustes importantes en el sueldo básico que garantiza la ley antes de las gratificaciones.

En Arizona y Colorado, la cifra base para este gremio alcanza los $12.15 y $12.14 respectivamente, según los datos oficiales. Hawaii destaca en esta categoría al elevar el mínimo para empleados con propinas hasta los $14.75 por hora.

¿Qué estados aplican los incrementos más significativos?

Missouri y Nebraska registran saltos notables al fijar su pago básico en los $15 por hora a partir de este mes. Michigan ajusta su cifra a $13.73, mientras que estados como Nueva Jersey rozan los $16 tras el reciente incremento legislativo.

Usted necesita verificar el monto exacto correspondiente a su jurisdicción para asegurar que su empleador cumpla con la normativa.

