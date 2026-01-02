Temporada de impuestos 2026: si comete errores en estas deducciones puede estar bajo la mira del IRS

Suscríbete a nuestros canales

Los contribuyentes en Estados Unidos (EEUU) que tienen planeado aplicar deducciones fiscales en sus declaraciones de impuestos de la próxima temporada, deben tener cuidado en no cometer errores que puedan provocarle ser objetivo de una auditoría.

Lo primero que se debe entender es que las deducciones fiscales son "descuentos" que el gobierno permite restar de tus ingresos totales antes de calcular cuánto debes pagar de impuestos.

En este sentido, es esencial actuar con cuidado cuando se trata de sus deducciones fiscales, ya que un movimiento en falso podría atraer la atención no deseada del Servicio de Impuestos Internos (IRS), ya que podrían sospechar que el “error” pudo ser intencional para su beneficio.

De hecho, el año fiscal 2024, el IRS concluyó 505,514 auditorías, lo que resultó en la impresionante suma de $29,000 millones en evaluaciones fiscales adicionales sugeridas.

Atención con estos aspectos de las deducciones en 2026

Como es de conocimiento público, el IRS tiene la responsabilidad de garantizar la exactitud de la información declarada, por lo que verificará minuciosamente cualquier error matemático o administrativo antes de emitir los reembolsos.

A lo que debe prestar atención al aplicar las siguientes deducciones:

Ante pérdidas comerciales

Se explica que, una pérdida empresarial ocurre cuando sus gastos superan sus ingresos, lo que resulta en una pérdida financiera.

El IRS le permite reducir sus ingresos tributables documentando las pérdidas de su negocio.

En esencia, el IRS quiere asegurarse de que realmente esté intentando que su negocio genere ganancias.

Por lo que, si la agencia determina que su negocio es falso o simplemente un pasatiempo, puede impedirle reclamar cancelaciones comerciales en el futuro.

- Recomendación: mantenga registros de las cuentas bancarias, facturas, materiales de marketing, planes de negocios y demás datos de su empresa para demostrar la legitimidad de su negocio y sus deducciones.

Por concepto de “oficina en casa”

La deducción por oficina en el hogar permite a los contribuyentes elegibles deducir ciertos gastos de la vivienda de sus impuestos.

Para ser elegible, generalmente se requiere "utilizar exclusiva y regularmente parte de la vivienda o una estructura separada de la propiedad como sede principal de negocios", según el IRS.

El peligro está cuando no se demuestra que se tiene un espacio designado como oficina.

Es decir, tenga en cuenta que trabajar desde el portátil en el sofá no se considera una deducción por oficina en casa.

Por donaciones caritativas

Las donaciones caritativas sustanciales pueden generar escrutinio por parte del IRS si carece de documentación y recibos, especialmente si realiza donaciones en efectivo.

Además, el IRS examinará si sus donaciones en efectivo superan significativamente sus ingresos.

Por gastos médicos

Todo contribuyente puede reclamar deducciones por gastos médicos y dentales para usted, su cónyuge y sus dependientes, pero solo si superan el 7.5 % de su ingreso bruto ajustado.

Sin embargo, es fundamental conservar todos los recibos detallados, documentos y explicaciones de las aseguradoras sobre los estados de cuenta de beneficios para validar estas deducciones.

Por gastos de negocio de autónomos

Aquellos que manejan sus propios negocios pueden deducir gastos de viajes, suministros, software y equipos utilizados en las operaciones comerciales.

- Recomendación: mantenga un registro de los recibos y otros documentos relevantes.

Por propiedades en alquiler

Se permite a las personas con propiedades en alquiler deducir gastos como intereses hipotecarios, impuestos inmobiliarios, pérdidas fortuitas, mantenimiento, servicios públicos y más, reduciendo efectivamente el ingreso por alquiler sujeto a impuestos.

Pero, debe saber que esta deducción conlleva ciertas restricciones si también utiliza la propiedad alquilada para fines personales.

Debe mantener registros de las actividades de alquiler y de cualquier ocasión en que haya utilizado la propiedad para fines personales.

Por vehículos y precisión de kilometraje

Puede reclamar una deducción por el kilometraje de su vehículo, pero es fundamental conservar todos los recibos y la documentación de las lecturas del odómetro.

Así como las fechas de sus viajes, los destinos y el propósito comercial de cada viaje.

