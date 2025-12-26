“Realmente invasivo”: especialista advierte sobre el posible monitoreo de redes sociales para entrar a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Una propuesta migratoria en Estados Unidos evalúa exigir el historial de redes sociales a los solicitantes del ESTA.

La iniciativa fue publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y se encuentra en etapa de consulta pública, un paso previo obligatorio antes de cualquier modificación formal de los requisitos de viaje.

En Estados Unidos, el Programa de Exención de Visado permite entradas cortas por turismo o negocios a ciudadanos de naciones con estándares de seguridad alineados. Estos viajeros completan formularios electrónicos para autorización previa, con límites de permanencia establecidos.

El abogado Emilio Saldaña, analista de tecnologías de la información, describe la medida como polémica, debido a como gobierno de Estados Unidos la presenta como acción de seguridad nacional.

"La verdad es que es una decisión muy polémica porque el pretendiente revisar nuestras redes sociales incluso para autorizarnos la entrada a un país [...] suena realmente invasivo y en muchos sentidos esto es lo que ha despertado muchísima polémica", asegura.

Los requisitos actuales incluyen datos personales y de contacto digital, donde la información de redes sociales ha sido opcional en formularios recientes

. La propuesta busca ajustar estos campos para una recopilación más completa. Afecta a ciudadanos de 40 países participantes, entre ellos

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Corea del Sur

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Taiwán

Publicación y consulta pública

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicó la propuesta el 25 de diciembre de 2025 en el Registro Federal. Se abrió un plazo de 60 días para comentarios de sociedad civil, empresas y organismos. Responde a la Orden Ejecutiva 14161 de enero de 2025 para mejorar verificaciones fronterizas.

Saldaña destaca riesgos para la libertad de expresión y autocensura.Indica que opiniones desfavorables podrían influir en las decisiones de admisión. Compara con monitoreos en otros países, pero resalta su profundidad para visados.

"Absolutamente hay un riesgo de autocensura muy grande porque en la medida en que yo quiera criticar o quiera opinar algo sobre lo que estuviera haciendo el gobierno de Estados Unidos que no fuera a favor [...] me impediría expresarme".

La propuesta hace obligatoria la declaración de redes sociales usadas en los últimos cinco años, además de correos electrónicos de diez años y teléfonos de cinco años anteriores. Se mantienen datos biométricos como fotos faciales y huellas dactilares. El trámite sigue en el portal esta.cbp.dhs.gov sin cambios inmediatos.

