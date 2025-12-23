INTT: estos son los requisitos para tramitar la licencia de conducir por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), informó a los usuarios cómo tramitar la licencia de conducir por primera vez.

Trámites en el INTT

A través de su cuenta en Instagram, el organismo rector de las normativas de tránsito del país, informó a los futuros conductores cómo deben tramitar este documento por primera vez.

Requisitos para tramitar licencia de conducir por primera vez

De acuerdo con la información proporcionada por el INTT, en la oficina de San Cristóbal, estado Táchira, los recaudos son los siguientes:

Cédula de Identidad laminada

Certificado Médico

Planilla Única de Trámites (PUT)

Certificado de Saberes*

*Para el Certificado de Saberes, la publicación del INTT resalta que se debe presentar la prueba de habilidades.

En este sentido, el organismo recuerda que este es un trámite que no requiere de otros gestores, ya que es "un proceso fácil y sencillo".

